Colorado proveerá mascarillas KN95 de forma gratuita después de esta semana. Te decimos dónde conseguirlas

DENVER – Si estás buscando actualizar tu mascarilla pero no puedes pagar por una de más alta calidad, ve a tu biblioteca pública más cercana después de este miércoles para recoger algunas sin costo alguno.

El estado anunció en un comunicado de prensa este martes que seguirá los pasos de cuidades como Milwaukee, Wis., y Salt Lake City, Utah, al proveer mascarillas del tipo KN95 y mascarillas quirúrgicas gratuitamente para todo persona en Colorado que se desee una.

Las mascarillas, que serán limitadas a cinco por persona por mes, estarán disponibles después del 19 de enero.

DÓNDE CONSEGUIRLAS: Vea la lista completa de bibliotecas públicas en donde podrás recoger mascarillas quirúrgicas y KN95 después del 19 de enero

Algunas bibliotecas públicas en la lista, incluidas las bibliotecas públicas de Denver, las bibliotecas Poudre, Front Range CC y las bibliotecas de Arapahoe, se han comunicado con Denver7 diciendo que todavía no tienen máscaras KN95 para distribuir.

El Departmento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) dijo este miércoles que agregaría las estaciones de bomberos, centros recreacionales, asociaciones de veteranos, YMCAs y otros centros comunitarios de alto tráfico a su lista de sitios de distribución una vez que empiecen a llegar este tipo de mascarillas de alta calidad.

“Tenemos la misión de ayudar a los habitantes de Colorado a mantenerse seguros, y estas máscarillas médicas gratuitas son mucho más efectivas para prevenir infecciones que las máscaras de tela. Al hacer que las máscaras médicas gratuitas estén disponibles en las bibliotecas de todo nuestro estado y pronto para su entrega a domicilio, estamos brindando a los habitantes de Colorado una herramienta poderosa para evitar infecciones”, dijo el gobernador Polis en su comunicado de prensa.

Un portavoz de su oficina dijo que el dinero para cubrir los gastos de estas mascarillas vendrá de fondos aportados por el gobierno federal.

Las mascarillas KN95 son el equivalente chino a las mascarillas N95 en E.U.U.U. y ofrecen una protección comparable al portador, bloqueando al menos el 95% de las partículas en el aire que transportan el Covid-19. Para su buen uso, una mascarilla KN95 debe estar bien ajustada y no debe haber espacios en los lados de la cara, ni al rededor de la nariz y boca.

Los expertos en salud recomiendan que las personas desechen su KN95 después de un solo uso si trabajan en espacios donde el riesgo de contraer Covid-19 es alto, como centros de atención médica y escuelas. Para otras personas que pueden no estar en contacto frecuente con alguien infectado con el virus o que sólo usen las mascarillas por breves períodos de tiempo, como para ir al supermercado, por ejemplo, los expertos dicen que pueden continuar usándose este tipo de mascarillas por un periodo de hasta una semana, siempre y cuando la mascarilla KN95 no esté sucia, dañada o ya no tenga un buen sello alrededor de la nariz y boca.

En cuanto al cuidado de una mascarilla KN95, los expertos recomiendan no usar la misma mascarilla dos veces consecutivas, y major usarlas alternadamente – remplazandolas cada semana. Guardarlas en un lugar limpio y seguro, tal como lo es una bolsa de papel, permitirá que la mascarilla se seque y hará que partículas virales potencialmente infecciosas se vuelvan ineficaces.

También aconsejan lavarse bien las manos por al menos 20 segundos después de remover su mascarilla, y recomiendan quitarselas usando las bandas elásticas para evitar tocar areas que puedan estar contaminadas con el virus.

Esta es la primera vez que Colorado pondrá este tipo de mascarillas de alta calidad a dispoción del público en general. En julio del 2020, Polis anunció que el estado proporcionaría mascarillas del tipo KN95 a maestros en todo el estado para combatir la propagación de Covid-19 en aulas con estudiantes presenciales. En total, el estado entregó más de 1.6 millones de mascarillas KN95 a educadores en Colorado.

"Seguiremos reuniéndonos con los habitantes de Colorado en donde se encuentren cuando se trata de acceder a la vacuna aprobada por médicos, pruebas gratuitas en sitios comunitarios, pruebas gratuitas entregadas en su hogar y ahora brindando máscaras de grado quirúrgico gratuitas directamente a las comunidades", dijo Polis en su comunicado de prensa del martes.

El viernes pasado, los CDC actualizaron su guía sobre mascarillas y alentaron a las personas en los E.E. U.U. a usar mascarillas KN95 o N95 para ayudar a frenar la rápida propagación de la variante ómicron. Un día antes, el presidente Joe Biden anunció que su administración planeaba hacer que estas máscaras de alta calidad estuvieran disponibles de forma gratuita.