Snow totals: Northern Front Range sees more than a foot of snow in places, with 4-5 inches in Denver

Monday's snowstorm dropped as much as 16 inches of snow along the northern Front Range and between to 4 and 5 inches around Denver.

Freezing rain turned to snow Monday and accumulation began in the evening hours. By Tuesday morning, the snow had mostly stopped, but had left icy roads and sidewalks.

Here are snow totals according to the National Weather Service, starting with the areas that received the most accumulation:



2 ESE Allenspark: 16.2

1 N Sunshine: 15.4

3 W Jamestown: 15.3

Aspen Springs: 14.5

1 SSW Meeker Park: 14.4

2 E Allenspark: 14

Meeker Park: 13.1

4 ENE Nederland: 12.5

3 NNE Mount Audubon: 12

3 SW Meeker Park: 12

1 WNW Boulder: 11.5

2 W Boulder: 11

3 S Brainard Lake: 11

1 W Aspen Springs: 10.5

2 NW Boulder: 10.1

4 N Kenosha Pass: 10

1 S Crescent Village: 10

2 NE Rollinsviille: 10

2 SW Niwot: 9.7

2 E Crisman: 9.5

1 W Boulder: 9.4

2 SW Boulder: 9.3

1 NNW Genesee: 9.3

3 SSW Boulder: 9.1

3 NNE Pinecliffe: 9.1

4 SSE Pinecliffe: 9.1

2 NW Boulder: 9

3 SSW Boulder: 9

2 SSE Kittredge: 9

1 SSW Rollinsviille: 9

5 NW Cripple Creek: 9

2 SW Golden: 8.6

1 SE Boulder: 8.5

1.9 SE Boulder: 8.5

4 N Floyd Hill: 8.5

Nederland: 8.5

2 WSW Boulder: 8.4

2 S Boulder: 8.4

3 NW Louisville: 8.2

2 N Boulder: 8.2

1.8 SSW Niwot: 8.1

3 SSW Niwot: 8

3 WSW Roxborough Park: 8

3 SSE Hygiene: 8

Poudre Park: 8

5 SSW Blue River: 8

3 N Bailey: 8

4 W Pinewood Springs: 8

1 NNW Louisville: 7.9

5 W Aspen Park: 7.8

1 ENE Boulder: 7.7

1 WNW Niwot: 7.6

3 SSE Hygiene: 7.6

Boulder: 7.5

2 WNW Erie: 7.5

2 N Lyons: 7.5

Palmer Lake: 7.5

2 SSE Boulder: 7.5

1 SSE Boulder: 7.3

2 S Estes Park: 7.3

2 NNW Roxborough Park: 7.3

3 SW Longmont: 7.2

7 E Pingree Park: 7.2

2 NE Longmont: 7.1

Lyons: 7.1

1 W Niwot: 7

Lafayette: 7

2 SSW Rocky Flats: 7

3 WNW Fairplay: 7

3 E Horsetooth Mountain: 6.8

1 NNE Erie: 6.7

3 WNW Lafayette: 6.5

3 S Boulder: 6.5

2 NNW Fort Collins: 6.5

1 SE Golden: 6.2

2 E Longmont: 6.1

1 WNW Louisville: 6.1

5 NW Campion: 6

1 NE Bellvue: 6

7 W Rustic: 6

6 S Divide: 6

2 WSW Lakewood: 6

2 NE Leadville: 6

2 ESE Ken Caryl: 6

2 WSW Louisville: 6

1 SSW Federal Heights: 6

4 SW Carter Lake: 5.8

4 W Arvada: 5.8

2 ESE Lakewood: 5.8

1 NNE Erie: 5.8

3 WNW Arvada: 5.5

1 ENE Arvada: 5.5

2 SE Cherry Hills Village: 5.3

3 NW Fort Collins: 5.3

4 WNW Buena Vista: 5.3

1 SW Westminster: 5.2

5 S Castle Rock: 5.2

2 E Denver: 5.1

2 SSE Breckenridge: 5.1

8 SSE Rand: 5

Superior: 5

1 SSW Lafayette: 5

2 SW Chatfield Reservoir: 5

2 NNW Highlands Ranch: 5

2 WSW Lone Tree: 5

1 NNE Evergreen: 4.9

Arvada: 5

1 NW Niwot: 4.9

1 NW Broomfield: 4.8

3 E Denver: 4.8

2 SSW Silverthorne: 4.5

1 SSW Georgetown: 4.4

3 NNE Northglenn: 4.3

6 W Westcliffe: 4.2

1 SE Mountain View: 4.1

1 E Edgewater: 4.1

4 ESE Denver: 4.1

2 ESE Federal Heights: 4

1 NNE Longmont: 4

1 SSW Crescent Village: 4

4 WNW Arvada: 4

Laporte: 4

1 S Loveland: 4

1 SW Fort Morgan: 4

1 NW Pueblo West: 4

2 W Colorado City: 4

5 NW Black Forest: 4

3 E Monument: 4

3 WSW Woodland Park:4

3 NW Columbine: 4

2 NE Thornton: 3.9

Denver: 3.8

1 NE Littleton: 3.8

1 NE Wheat Ridge: 3.5

Pueblo: 3.5

4 N Florissant: 3.3

3 NW Marshall: 3

Monument: 3

Tuesday will stay cool, but sunny enough to melt the accumulated snow. Another storm will move in Wednesday, bringing light snow in the afternoon. This shouldn't bring much new accumulation.