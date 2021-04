La comunidad latina en Colorado está batallando para obtener acceso a la vacuna contra el Covid-19

Read this story in English.

DENVER – El gobernador Polis y funcionarios estatales de salud han dicho durante meses que están tomando con seriedad administrar la vacuna contra el Covid-19 en las comunidades más afectadas por la pandemia del coronavirus, pero datos a nivel local y estatal demuestran que su compromiso con esa causa ha sido, en el mejor de los casos, mediocre.

Cifras del sitio web COVID-19 en Colorado muestran que la comunidad Latina – un grupo que representa casi el 27% de todos los casos de COVID-19 en el estado – sólo ha sida vacunada al rededor del 9%, en comparación con las personas blancas, que representan el 43% de todos los casos de COVID-19 y que han sido vacunadas al rededor del 71%.

Esta disparidad en la equidad de las vacunas no sólo es a nivel estatal. Datos de Denver Public Health muestran que la comunidad Latina en Denver, por ejemplo, representa casi la mitad de todos los casos de COVID-19 (47.2%), pero sólo ha sido vacuna al rededor del 26%, en comparación con las personas blancas, que representan casi el 39% de todos los casos, pero que han sido vacunadas al rededor del 60%.

Durante una conferencia de prensa este jueves, los funcionarios de salud del estado admitieron que todavía tenían "mucho trabajo por hacer" en lo que respecta a la vacunación de las personas de color en todo el estado.

"Sabemos que hay muchos factores que contribuyeron a esto, incluyendo el acceso y la conexión con médicos de cabecera y proveedores de atención médica, y también sabemos que empezamos con nuestros trabajadores de la salud y los maestros, y que eso ayudó a ampliar la brecha – ya que sabemos que esas son ocupaciones primordialmente blancas", dijo Brandy Emily, subdirectora de la rama de inmunización del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglasa en inglés), quien explicó que la esperanza ahora es eliminar las barreras de acceso, así como la desinformación en torno a la vacuna contra el Covid-19 – un factor que ha desempeñado un rol en el escepticismo sobre la vacuna en los afroamericanos, la comunidad indígena y otros pueblos de color (BIPOC, por sus siglas en inglés).

A nivel local, la ciudad y el condado de Denver han trabajado con socios comunitarios de salud para que los latinos y otras personas de color tengan acceso a la vacuna.

A mediados de febrero, por ejemplo, Denver abrió el primero de cuatro centros de vacunación comunitarios en el centro de recreación de Montbello. La ciudad también se asoció con Lyft para llevar y traer a toda persona que lo necesite, a los centros de vacunación (todo lo que tienes que hacer es llamar al 211 y alguien te pondrá en contacto con el programa de Lyft). El estado recientemente transformó Ball Arena en un sitio de vacunación que no require de una cita previa para poder ir y recibir la vacuna.

A pesar de todos estos esfuerzos, la aceptación de la vacuna contra el Covid-19 debe mejorar entre los latinos y otras comunidades de color, algo que la ciudad reconoce y dice que está trabajando para mejorar.

"Queremos reconocer que sabemos y reconocemos la brecha, reconocemos que nuestra comunidad se vacuna en un porcentaje menor, y por eso estamos tan comprometidos en identificar esas barreras", dijo Loaitza Esquilín García, la portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias de la cuidad de Denver.

Algunas de las barreras que enfrentan las comunidades de color son las dificultades para inscribirse para la vacuna contra COVID-19, específicamente, el problema se remarca en aquellas personas que no son muy hábiles en el uso de computadoras e internet, y por lo tanto, tienen problemas para acceder a la información en línea, dice la portavoz. La ampliación de los horarios y días de los centros de vacunación comunitarios es otra área que, según Esquilín García, podría ser otra barrera para que la gente se vacune.

¿Podrían, entonces, convertirse esos centros de vacunación comunitarios en centros de vacunación sin cita previa, como lo ha hecho el estado en Ball Arena?

"Eso es parte de nuestro proceso en este momento, de ampliar los días y las horas. Es parte de nuestra estrategia; aún no hemos llegado a ese punto, pero estamos trabajando para lograrlo", dijo Esquilín García. "Reconocemos que el registrarse es un obstáculo".

Un obstáculo que es prácticamente inexistente para las persons que trabajan en Servicios de La Raza, que lleva casi 50 años sirviendo a la comunidad latina del área metropolitana de Denver.

Fundada por activistas de la comunidad que participaron en el movimiento chicano local de los años 60 y 70, la organización sin ánimo de lucro ofrece muchos servicios para los latinos y otras comunidades de color, incluyendo la atención médica.

"Los hispanohablantes nativos y los anglohablantes nativos confían en nosotros, y como resultado de ello, en nuestros esfuerzos por vacunar a nuestras comunidades en Denver, no hemos tenido el problema de que la gente no quiera vacunarse", dijo el director ejecutivo de Servicios de La Raza, Rudy Gonzales.

Gonzales dice que es esta relación entre la comunidad y Servicios de La Raza la que les ha ayudado a romper las barreras de la indecisión y a vacunar a casi 3,000 latinos en el área metropolitana de Denver y sus alrededores.

"Una de nuestras principales estrategias es hablar con la gente en su idioma y de una manera que entiendan", dijo el Dr. Ricardo González, que trabaja en Servicios de La Raza. “Cuando analisas detenidamente el porqué las personas se quieren vacunar, o porqué no quieren vacunarse, pienso yo que todo se reduce a una cuestión de confianza”.

Es esa confianza entre la comunidad y los líderes comunitarios, dice González, la que ayuda a que los latinos estén tranquilos a la hora de vacunarse.

"La gente en nuestras comunidades tiende a confiar en los líderes religiosos, en las organizaciones comunitarias como Servicios de La Raza", dijo González. "Creo que la otra parte, el otro problema que temenos, es la falta de información fiable, o una cantidad excesiva de información poco fiable, que se da en las redes sociales".

Por eso, Gonzáles dice que es importante que las organizaciones comunitarias trabajen para encontrar formas de llegar a sus comunidades de una manera que realmente les hable.

"Uno de nuestros mensajes es 'Hazlo por amor'. Amor a tu familia, amor a ti mismo, amor a tus vecinos, amor a tu comunidad, amor a tu mundo", dijo Gonzales. "Somos una cultura muy comunitaria, y tenemos familias muy grandes y familias extensas, y nos encanta reunirnos a menudo. Somos una cultura muy social. Por eso es importante que nos cuidemos unos a otros y ésta es una forma importante de hacerlo".

Ese mensaje de comunidad y la forma en que el Covid-19 afecta no sólo a todos los miembros de la comunidad, sino al individuo a nivel personal, es uno que Charlene Barrientos dice debe ser esencial en la batalla contra la indecisión para recibir la vacuna en todas las comunidades de color.

"Una de las cosas en las que realmente hago hincapié es que cuando nos protegemos a nosotros mismos y vemos la prevención y estamos protegidos, ya sabes, por la vacuna o por la vacunación, entonces también estamos protegiendo a nuestras familias, y en la comunidad latina la familia es muy importante, y ... es más grande que sólo el individuo, se trata de la familia y de la protección de la familia, desde los niños hasta los ancianos", dijo Barrientos, cuyo trabajo como gestora de la participación de la comunidad en la Escuela de Salud Pública de Colorado la pone al frente de la batalla contra la desinformación en cuanto a la vacuna contra el Covid-19.

¿Su consejo para los expertos en salud estatales y locales que intentan llegar a los latinos y a otras comunidades de color?

Es "realmente importante involucrar a la comunidad y hacer que la gente tenga acceso en sus comunidades, construir la confianza con la gente que pertenece (a la comunidad). Y eso es parte de la conversación y de estar presentes, ser transparentes y no hacer ninguna promesa que no puedan cumplir", dijo Barrientos, añadiendo que la indecisión en torno a la vacuna "no siempre significa que la gente no se vacunará. A veces sólo necesitan más información".

Pero incluso Gonzales admite que Servicios de La Raza no puede hacer mucho para combatir la indecisión sobre la vacuna, que puede ser causada por la falta de acceso para muchos latinos y otras personas de color.

"Hay muchas clínicas públicas que no tienen capacidad bilingüe y por eso no pueden acceder a ellas las personas que son monolingües y hablan español, o que no entienden y simplemente no van (a vacunarse)", dijo Gonzales. "La otra (cuestión) es el transporte. Las clínicas tienen que ir a donde está nuestra gente – en los parques de casas móviles, en las viviendas públicas – y empezar a concentrarse realmente y a pensar en los horarios de trabajo y cuándo deben funcionar esas clínicas".

Aunque el estado no ha dado a conocer ningún plan sobre la ampliación de horarios en los centros de vacunación comunitarios, sí dijo el jueves que su enfoque se centrará más en llevar la vacuna a la gente, en lugar de que la gente vaya hacia donde esté la vacuna.

El Equipo de Alcance de Equidad de Vacunas del estado anunció el jueves que estaba lanzando una clínica móvil en el área metropolitana de Denver. La clínica móvil estuvo por Montbello el jueves y en el área de Colfax y Chambers en Aurora el viernes.

"Estamos entusiasmados con las clínicas móviles", dijo Maisha Fields, líder del equipo de extensión comunitaria del estado. "Estamos entusiasmados con la idea de ir a los lugares donde la gente necesita servicios – barberías, supermercados, Taco Bells – lugares donde sabemos que tenemos a la población más afectada de trabajadores esenciales que a menudo no pueden tomarse el tiempo fuera del trabajo para ir a vacunarse".

El estado también cuenta con cuatro autobuses de vacunación móviles para que la gente tenga acceso a la vacuna contra el Covid-19. Dos de esos autobuses salieron a las calles el 2 de abril (uno en el noreste de Colorado y el otro en el sureste del estado), y un tercero arrancará este fin de semana, empezando por recorrer la ladera oeste de Colorado. La semana que viene se pondrá en marcha un último autobús que recorrerá el suroeste de Colorado, según informaron las autoridades sanitarias del estado durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Servicios de La Raza viajará a Fort Morgan este sábado para administrar 1,000 inyecciones de la vacuna a las personas de la zona. Harán otro evento de vacunación para ciudadanos guatemaltecos el 1ero de mayo y también estarán en Fort Lupton el 8 de mayo para administrar 300 vacunas a residentes de esa zona. Otro evento está planeado en Lafayette el 9 de mayo para administrar 500 vacunas a los residentes de esa comunidad.

Pero mientras esperas para vacunarte, los funcionarios estatales y locales de salud continuan alertando a la comunidad que es importante seguir usando tu cubrebocas, seguir practicando la sana distancia, evitar asistir a eventos en donde haya mucha gente, y hacerte la prueba del coronavirus si tienes síntomas o si has estado en contacto con alguien que puede haber estado expuesto al virus.

"Desgraciadamente estamos atravesando un momento muy difícil. ... Estamos viviendo una enfermedad muy mortal. La mejor solución que tenemos por el momento es la vacuna. Así que, a vacunarse", dijo el Dr. González. "Como decía Rudy, 'hazlo por amor'".